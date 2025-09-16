Lavori stradali e manutenzioni, nel Lodigiano scattano limitazioni al traffico: il programma

Lodi, 16 settembre 2025 – In arrivo, nel Lodigiano, alcune limitazioni al traffico veicolare e ciclabile sul territorio provinciale. Le ha annunciate la Provincia di Lodi e riguardano lavori programmati per la manutenzione delle infrastrutture.

Brembio

A Brembio, da mercoledì 17 settembre 2025, il tratto della strada provinciale 168, compreso tra il chilometro 2+614 e il chilometro 4+700, sarà interessato da un cantiere che comporterà il transito alternato dei veicoli nella fascia oraria 8-18. Si tratta di un’arteria molto utilizzata dagli automobilisti della zona, per cui si prevedono possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta.

Crespiatica

A Crespiatica, invece, i disagi saranno serali e notturni: da giovedì 18 settembre 2025, sulla provinciale 235, tra il chilometro 44+000 e il chilometro 45+041, verrà istituito il transito alternato, dalle 19 fino alle 6 del mattino seguente. La scelta della fascia oraria punta a ridurre l’impatto sul traffico diurno, tenendo conto che la Sp235 rappresenta una delle direttrici più battute dai pendolari.

Guardamiglio

Infine, interventi anche lungo la ciclovia VenTo nei comuni di Guardamiglio e San Rocco al Porto, dove sarà in vigore il divieto di transito sull’arginatura, per consentire la rimozione di sezioni di parapetti deteriorati. I tratti interessati sono stati segnalati con apposite grafiche. L’invito della Provincia agli utenti è di prestare attenzione alla segnaletica e programmare con anticipo eventuali percorsi alternativi.

Dal Comune di Guardamiglio aggiungono:”Dopo ormai anni in cui le condizioni dei parapetti lignei continuavano a peggiorare, questi verranno rimossi e sostituiti, in particolare sul tratto che costeggia la via Emilia di San Rocco al Porto- e ancora-. La tratta in questione sarà chiusa alla circolazione di qualsiasi utente, come segnalato dai cartelli posizionati già alcuni mesi fa, fino alla conclusione dei lavori. I lavori si inseriscono nel progetto di ciclovia turistica VENTO, che collegherà Venezia a Torino lungo il corso del Po e che è attualmente in fase di realizzazione”.