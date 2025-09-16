Due boati e bancomat devastato. Un pezzo recuperato a cento metri

BREMBIO (Lodi)Lo scoppio è stato così violento che un pezzo della tastiera del bancomat è volato per circa 100 metri finendo all’ingresso della chiesa parrocchiale: nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le tre, i residenti della zona centrale di Brembio sono stati svegliati di soprassalto dalla potentissima deflagrazione che ha letteralmente sventrato l’erogatore di banconote nella filiale Centropadana di via Gramsci, in pieno centro. I ladri, come in altre occasioni e dunque seguendo un preciso piano, hanno innescato un’altra esplosione poco dopo, probabilmente propedeutica per riuscire ad impossessarsi delle banconote conservate all’interno. I testimoni che si sono affacciati alle finestre hanno notato almeno due persone che si muovevano febbrilmente avanti e indietro dalla strada alla banca. Sono stati velocissimi: in una manciata di minuti, dopo aver completato il colpo, si sono dileguati a bordo molto probabilmente di una utilitaria, svanendo nel nulla. Poco dopo, tenuto conto che l’allarme è scattato immediatamente, sono intervenute le forze dell’ordine, dapprima vigilantes di Sicuritalia e quindi i carabinieri della stazione di Casalpusterlengo. La scena che gli inquirenti si sono trovati davanti era da film d’azione: bancomat completamente distrutto e pezzi sparsi ovunque per la strada mentre diverse banconote svolazzavano nella parte interna dell’istituto di credito. Subito sono state avviate le indagini per cercare di capire se i malviventi avessero lasciato qualche impronta o traccia del loro passaggio e il compito di capirlo è stato affidato al nucleo operativo dei carabinieri del comando compagnia di Codogno.La filiale brembiese non è uno sportello presidiato da personale, ma virtuale: incerto al momento l’ammontare del bottino. La potenza dello scoppio fortunatamente non ha causato danni particolari alle auto in sosta vicine e all’immobile che ospita la banca. Si tratta del dodicesimo colpo dall’inizio dell’anno nel Lodigiano da parte dei ladri bombaroli che sembrano aver affinato la tecnica criminale per poter raggiungere il loro obiettivo. L’ultimo colpo risale a pochi giorni fa quando ignoti hanno fatto saltare un bancomat all’interno di un centro commerciale a Sant’Angelo Lodigiano.

Mario Borra