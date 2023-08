Lavori in vista per Naviglio e PalaBasletta

Sarà un inizio di autunno caratterizzato da molti e importanti lavori. Nel lungo elenco figurano gli interventi in piazza Sant’Ambrogio e quelli nella zona Regina Margherita, che prevedono anche l’abbattimento del PalaBasletta (nella foto), opera da 10 milioni. Quello di piazza Sant’Ambrogio è il proseguimento del complesso intervento di messa in sicurezza del Naviglio Sforzesco, che corre sotto il manto stradale: da sistemare ci sono le sponde e le solette. La prima parte dei lavori durerà per tutto il periodo di asciutta del Naviglio, dall’autunno sino alla primavera prossima, con una probabile interruzione nel periodo natalizio per consentire un più agevole accesso ai negozi del centro storico. L’intervento nella zona Regina Margherita verterà principalmente sull’abbattimento del PalaBasletta.

U.Z.