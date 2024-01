Lavori in via Gramsci. Stop al transito

Settanta giorni di cantiere a partire da domani per poter iniziare e completare i lavori che interesseranno via Gramsci, nell’area davanti a piazza Matteotti. L’opera di riqualificazione comporterà delle modifiche a livello viabilistico ma non solo: innanzitutto il tratto compreso tra via Monte Grappa e via Vittorio Veneto sarà completamente chiuso al traffico veicolare con esclusione per i residenti e chi ha un’attività che si affaccia sul tratto interessato. Il passaggio pedonale comunque non verrà interdetto e si potranno dunque utilizzare i marciapiedi che rimarranno liberi dal cantiere. I banchi del mercato ambulante verranno trasferiti in piazza Europa mentre sarà possibile raggiungere il municipio sia da piazza Matteotti che da via Dante. Sospese le fermate dei bus sia in piazza Matteotti che in via Montegrappa che verranno sostituita da un unico stop in via Vittorio Veneto. Infine, il parcheggio sul retro di palazzo Andreani sarà aperto al pubblico per sopperire all’assenza di quello in piazza Matteotti. La fine del cantiere dovrebbe coincidere con la festa di San Giuseppe a marzo, nella speranza che non vi siano intoppi e dunque prolungamenti dei tempi dell’opera.

M.B.