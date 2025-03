Pista ciclopedonale a fianco della Provinciale 107: lavori al via, stop alle bici per tre mesi

Ossago Lodigiano (Lodi), 14 marzo 2025 – Stop alla circolazione sulla pista ciclopedonale per tre mesi, una “misura necessaria per illuminare il tratto”. La Provincia di Lodi segnala che martedì 18 marzo 2025 prenderanno avvio i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione della pista ciclabile in affiancamento alla Strada Provinciale 107, nel tratto compreso tra Lodi e Ossago Lodigiano.

L'intervento comporterà la chiusura al transito della ciclabile, per la durata delle operazioni di cantiere, prevista di 3 mesi. L'opera è inclusa in un progetto che comprende anche la realizzazione dell'impianto di illuminazione della pista ciclabile in affiancamento alla Strada Provinciale 108, nel tratto compreso tra Cavacurta di Castelgerundo e Codogno, per un quadro economico complessivo di 1.134.000 euro, finanziato con risorse regionali.

L'intervento sulla ciclabile Sp108 prenderà il via a seguito della conclusione di quello sulla Sp107, con durata analoga. I lavori sono stati affidati all'impresa T.G. Impianti Srl di Casoria, con sede in provincia di Napoli.