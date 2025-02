Pista ciclabile “salvavita“ sulla 525. Il traguardo sarà a fine maggio. Gessate: percorso tra Villa Fornaci e Vaprio, primo tratto quasi ultimato

Imprese al lavoro senza sosta e un fine opere indicato per maggio. Ma alcuni tratti già pronti potrebbero aprire al "traffico" nelle settimane precedenti. Quasi al traguardo il primo tratto della ciclabile salvavita sulla provinciale 525 fra Villa Fornaci e Vaprio, nel tratto fra Vaprio e Pozzo. Un tratto killer, già teatro negli anni di numerosi incidenti a danno di ciclisti, alcuni dei quali mortali. Ma l’obiettivo è più a lungo termine e strategico: l’infrastruttura proseguirà la sua "corsa", in un lotto successivo, sino alla rotonda di Villa Fornaci di Bellinzago e Gessate. Il progetto è uno dei molti inseriti nel biciplan "Cambio!" di Città Metropolitana, e interessa la linea 5, che si estende, fra tratti nuovi e connessioni di tratti ciclabili già esistenti, sulla fascia est dell’hinterland. I lavori erano partiti circa un anno fa. Per consentirne la realizzazione e il completamento, in questi mesi, è stato necessario procedere su una carreggiata a tratti ristretta. Si tratta di un’opera molto attesa. Da molti anni i cittadini, cui si erano unite anche le sigle di associazioni di amanti delle due ruote, chiedevano la messa in sicurezza di un tratto della provinciale diretta all’Adda, molto battuta, priva di sfoghi laterali e pericolosa per il transito in sella. Gli incidenti, numerosi. Uno dei più seri qualche anno fa, quando un pirata della strada travolse in seguenza due operai extracomunitari che pedalavano a bordo strada, spedendoli in ospedale in gravi condizioni. Un gruppo di residenti aveva poco dopo presentato una petizione e raccolto centinaia di firme. Quattro anni fa l’inserimento dell’intervento nel più cospicuo piano sovracomunale. Nei giorni scorsi gli ultimi aggiornamenti. "Il tratto della 525 tra Vaprio d’Adda e Pozzo d’Adda, nella frazione Bettola - così una nota di Città Metropolitana, dove si occupa degli interventi il consigliere delegato alla mobilità Marco Griguolo - è quasi completato e attualmente sono in corso le operazioni di posa delle barriere di sicurezza, con il completamento previsto a breve in alcune aree. Una volta ultimate le barriere, mancherà solo l’installazione della segnaletica. Questi lavori - si precisa - sono cruciali per la futura connessione della pista ciclabile con Bellinzago Lombardo, lungo la stessa SP 525". Una connessione strategica. Sulla rotonda di Villa Fornaci, da cui parte la 525, si affaccia il centro commerciale. A poche centinaia di metri si trova la fermata capolinea della metropolitana 2, a Gessate.

Monica Autunno