Lavori all’istituto Toti. Lezioni nei prefabbricati

Lavori di adeguamento antisismico e energetico alla scuola superiore Tosi, "per garantire la continuità didattica, sarà costruito un campus a lato con 23 aule". Lo ha annunciato la Provincia, spiegando che i lavori inizieranno il 31 marzo. I moduli provvisori saranno collocati sulla zona asfaltata, davanti all’ingresso del corpo segreteria. Alcune opere saranno realizzate in corso di attività didattica, altre programmate in estate. Nel cantiere saranno presenti mediamente 40 addetti al giorno. "Le operazioni sul corpo di fabbrica che ospita il Convitto si svolgeranno in estate, con consegna entro il 30 agosto" garantisce la Provincia. È prevista l’installazione di 65 moduli prefabbricati in cui saranno predisposte 23 aule, 3 laboratori e i servizi igienici. Il Campus sarà completato con arredi esterni (panchine, rastrelliere per bici, cestini per la raccolta differenziata, insegna all’ingresso). Al termine dei lavori, 4 moduli saranno lasciati a disposizione della scuola. L’installazione dei moduli e l’allestimento del Campus saranno effettuati all’inizio dei lavori, ad aprile, insieme alla cantierizzazione dell’area, con l’obiettivo di aprire il Campus a maggio.

"La Fase 1 dell’intervento di adeguamento sismico ed efficentamento energetico interesserà la parte nord dell’edificio aule e l’edificio aula magna/direzione, mentre la Fase 2 riguarderà la parte sud dell’edificio aule, la palestra e il convitto. Presto saranno informate le famiglie" annunciano in Provincia. I lavori di efficientamento saranno svolti da Iti Impresa generale spa di Modena, che rispetto all’importo a base di gara ha offerto un ribasso del 19%, per un importo di aggiudicazione pari a 10 milioni (comprensivo di Iva e oneri sicurezza). Il quadro economico complessivo dell’intervento (finanziato con fondi Pnrr) ammonta a 14, 7 milioni.

Paola Arensi