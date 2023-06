L’auto del Comune a disposizione di tutti i cittadini

Il Comune di Secugnago possiede dal novembre 2021 un’auto elettrica di ultima generazione utilizzata per le attività lavorative dei dipendenti. Adesso la macchina può essere noleggiata dalla cittadinanza come servizio di car sharing di sera e nel fine settimana. Ritiro e riconsegna avverranno alla postazione dotata di colonnina Be Charge in via Vittorio Veneto, lato scuole elementari. "Dopo aver sperimentato la bontà del servizio con i nostri dipendenti – spiega il sindaco Mauro Salvalaglio – abbiamo deciso di allargare l’utilizzo dell’auto E-Vai a tutti i con cittadini. Mettiamo a disposizione un veicolo non inquinante che può essere utilizzato per gli spostamenti saltuari, rispondendo alla richiesta di chi non ha magari in famiglia un secondo mezzo o ha bisogno di svolgere commissioni o percorsi non compatibili con l’offerta di mobilità pubblica". Il servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo Fnm e il Comune, "risponde alle esigenze in continua crescita di mobilità delle persone e si adatta a Comuni di ogni dimensioni", commenta Luca Pascucci, direttore generale E-Vai.