Latte con stucco abbandonate in un fossato

Una cinquantina di latte contenenti l’algantico 70, uno stucco decorativo a base di calce che da’ un effetto-marmo ai muri su cui viene steso sono state rinvenute venerdì, abbandonate in un fosso lungo la strada per Lodi. È il secondo episodio del genere avvenuto nel giro di quindici giorni: "Due settimane fa – precisa il sindaco di Spino, Enzo Galbiati – una cinquantina di queste stesse latte di stucco erano state abbandonate sulla Vecchia Paullese, vicino al sottopasso per la Madonna del Bosco". Intanto il volontario Italo Cassani, già “Spinese dell’anno“ per la sua instancabile attività a favore dell’ambiente, ha tolto le latte dal fosso. Risalire agli autori del gesto non sarà semplice. Non tutti gli incivili però la fanno franca. Due i verbali redatti questa settimana dal comandante della polizia locale Gaetano Papagni ai danni di responsabili dell’abbandono di rifiuti. Sono un italiano residente fuori paese e uno straniero domiciliato a Spino. Per entrambi, multa da 300 euro.

P.G.R.