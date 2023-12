L’Asst consegna i locali per i presìdi di polizia. Ma apriranno a gennaio

È iniziata ieri, negli ospedali di Voghera e Vigevano, la consegna da parte di Asst Pavia dei locali che ospiteranno i posti di polizia, "che saranno operativi entro la prima settimana di gennaio". Come confermato dalla Prefettura dopo l’ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesca De Carlini alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del presidente della Provincia Giovanni Palli e del direttore generale dell’Asst Marco Paternoster, "sono in via di ultimazione i collegamenti delle linee e gli adempimenti tecnici necessari alla operatività dei presìdi".

Un percorso iniziato a marzo per potenziare la sicurezza nei Pronto soccorso della provincia dopo ripetuti episodi di aggressioni ai danni del personale sanitario. Già da giugno la presenza della vigilanza privata era stata potenziata da 7 a 12 ore a Voghera e da 8 a 12 ore a Vigevano, in entrambi gli ospedali dalle 20 alle 8, con linee “punto a punto“ già presenti a Voghera e attivate il 23 maggio a Vigevano e il 7 agosto a Broni-Stradella. Mentre al Policlinico "resta fermo l’attuale assetto con servizi di guardiania privata h24" e "la presenza della polizia di Stato dalle 8 alle 20", con "valutazione, per un prossimo futuro" di estendere la presenza degli agenti fino all’una di notte.

S.Z.