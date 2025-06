L’Asst agevola i pazienti del medico malato

Una serie di novità sono entrate in vigore, da lunedì, pensate per migliorare l’accesso all’Ambulatorio Medico Temporaneo 1, attivato nei Comuni di Merlino e Comazzo dopo il malore che ha colpito il dottor Giovanni Fazzi (nella foto) a metà febbraio. In particolare, l’orario del CUP (Centro unico prenotazioni) per la prenotazione di visite ambulatoriali è stato ampliato: è ora possibile prenotare telefonando al numero 0371 376541 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Allo stesso numero di telefono si possono prenotare anche le visite per il rilascio dei certificati di malattia. Le visite saranno programmate a chiusura ambulatorio. Nel caso in cui non ci siano disponibilità, verrà consigliato ai cittadini iscritti con il dottor Fazzi di rivolgersi alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Lodi e Zelo Buon Persico prenotando in anticipo attraverso il numero verde dedicato 116117. Il servizio di Continuità Assistenziale Ambulatoriale è attivo con i seguenti orari: a Lodi, nell’Ospedale Maggiore dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, il sabato e la domenica dalle 8 alle 24; a Zelo Buon Persico nella sede di via Roma 42, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

L’Asst di Lodi ha sposato le richieste dei cittadini raccolte il 4 giugno, in un incontro a Merlino. Da lunedì è inoltre possibile richiedere solo le prescrizioni farmacologiche anche tramite e-mail (ad amt1@asst-lodi.it, specificando di essere un assistito del dottor Fazzi e indicando i propri dati anagrafici, l’oggetto della prescrizione, nome del farmaco e dosaggio, eventuali esenzioni.

