L’associazione Paracadutisti premiata con il “Bravo“: "Al servizio della comunità"

Il premio “Bravo“ di Casalpusterlengo quest’anno va "tra le nuvole". Sono stati insigniti infatti i Paracadutisti Bergamo Protezione Civile Odv sezione di Casalpusterlengo. Il premio civico “Bravo” di Casalpusterlengo, istituito nel 2007 dal Cenacolo degli Artisti, guidato da Renzo Ghelfi, è completamente apolitico e ora diventa maggiorenne. In città è ormai una apprezzata e attesa tradizione. L’iniziativa è stata ideata al fine di premiare imprenditori, sportivi, personaggi del mondo artistico e culturale che hanno saputo valorizzare il nome della città in tutta Italia e nel mondo. In 18 edizioni hanno ricevuto il “Bravo”, che consiste in una originale scultura, appositamente realizzata e dipinta dall’artista casalino Robero Scarioni, ben 48 persone. Il primo è stato Franco Curioni, presidente dell’Assigeco Basket. Tra i premiati si ricordano personaggi della cultura, come il professore Franco Fraschini e Giacomo Bassi, il maestro Aldo Milanesi, ma anche Ottorino Buttarelli, Andrea Maietti e il giornalista Ferruccio Pallavera. Nel tempo è stata premiata anche Adele Bernocchi, campionessa europea di wrestling femminile.

L’edizione 2024 ha visto la premiazione, al Cenacolo, dell’associazione Paracadutisti Bergamo Protezione Civile odv, sezione di Casalpusterlengo. I volontari sono stati formalmente premiati sia per l’impegno civico quotidiano, a servizio della comunità e dei suoi residenti, sia per l’importante apporto nell’opera di sensibilizzazione e ricordo storico della figura del capitano Francesco Agello, protagonista del record mondiale di velocità, su idrovolanti, realizzato nel 1934, 90 anni fa, e tutt’ora imbattuto. In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia, con grande emozione di chi ha ricevuto il premio.

P.A.