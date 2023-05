L’associazione e le iniziative di partecipazione Così viene promossa la cultura dell’impegno

AssoGiovani.it è un’associazione giovanile con sede legale a Viterbo che opera su tutto il territorio nazionale. È un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro e si autofinanzia con le quote d’iscrizione versate liberamente dalle scuole italiane. Scopo dell’associazione è favorire la diffusione delle politiche giovanili, della formazione e dell’educazione alla Cultura della Cittadinanza e Costituzione. È indipendente da qualsiasi Movimento o Partito Politico e non è espressione di alcun gruppo editoriale, finanziario o imprenditoriale.

L’associazione AssoGiovani.it è l’ente gestore del sito web olimpiadicittadinanza.it e di un laboratorio di giornalismo scolastico online. AssoGiovani.it nasce come un vero e proprio percorso per una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori della Costituzione Italiana.

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto di riferimento fondamentale che consente di mettere in luce il tema dell’equilibrio tra libertà e responsabilità. Il sito web olimpiadicittadinanza.it si propone di avvicinare gli alunni ad una consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini e di stimolare l’interesse per l’Educazione Civica, grazie ad un approccio semplice e leggero ma anche aggiornato nei contenuti e nelle metodologie.