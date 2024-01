L’associazione “Argine“ ora ha una sede

L’associazione “Argine“ ha inaugurato, domenica in via Maddalena 30, di fronte all’Arci Ghezzi, la sua prima sede. “Argine“ è una realtà composta da numerose persone di età diverse, generalmente sopra i 30 anni; opera da un paio di anni, al suo interno vi sono persone già da tempo attive nella promozione e organizzazione culturale in Lodi, per esempio in quello che era il Clam, associazione culturale storica di Lodi, chiusa definitivamente nel 2020. L’obiettivo di Argine è creare qualcosa a Lodi che normalmente non c’è: da eventi più conviviali a quelli prettamente culturali, ma anche workshop, laboratori, cercando sempre di valorizzare i vari spazi cittadini. La nuova sede, anche se piccola, è un passo decisivo per questa realtà, non tanto come luogo per fare eventi, ma più come spazio per incontrarsi, decidere, organizzare.