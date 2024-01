L’allarme degli agricoltori associati alla Cia: "Sempre più lupi vicino alle case nel Lodigiano"

Dieci lupi ad un passo da un’abitazione in mezzo alla campagna a Somaglia: tutto documentato dalle fototrappole di un agricoltore il quale poi ha segnalato il caso alla Cia Agricoltori Centro Lombardia. "Siamo preoccupati circa il crescente aumento della presenza di lupi nel Lodigiano – spiegano dalla Cia –. Negli anni passati la proliferazione del lupo riguardava zone in prossimità delle montagne, oggi invece stanno aumentando sempre più gli avvistamenti in zone anche residenziali della pianura. La proposta di dicembre della Commissione Ue, ovvero il passaggio dello status del lupo da strettamente protetto a protetto va nella giusta direzione, a salvaguardia della specie e degli agricoltori. Sono tuttavia necessarie deroghe per poter intervenire quanto prima a difesa degli allevamenti, ma soprattutto della cittadinanza. "Occorrerebbero incentivi per la creazione di reti, un piano di contenimento più efficace e l’abbattimento mirato".