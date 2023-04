Ladri in un’abitazione di via Ca’ de Mazzoli Rubati preziosi in oro

Ladri in azione, nel fine settimana di Pasqua, nel Basso Lodigiano. Una famiglia si è trovata una brutta sorpresa il giorno di festa. Domenica al rientro, dopo qualche ora di assenza infatti, i residenti, che vivono in via Ca’ de Mazzoli, hanno scoperto che qualcuno, nel pomeriggio, aveva nel frattempo violato la proprietà, che si trova al piano terra. L’abitazione è stata messa completamente a soqquadro. Per entrare, gli intrusi, che probabilmente erano più di uno, hanno forzato un infisso, in particolare una finestra e si sono fatti largo in cerca di preziosi. Poi la fuga indisturbati e sembra che, intanto, nessuno si sia accorto di niente. Le malcapitate vittime hanno denunciato il fatto alla compagnia dei carabinieri di Codogno i cui militari sono intervenuti per un sopralluogo. Poi è stata avviata l’indagine, nella speranza di dare un nome ai responsabili e soprattutto recuperare la refurtiva. I banditi hanno portato via alcuni oggetti in oro ancora da quantificare.

P.A.