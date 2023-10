Ladri in trattoria di notte. Via monete e sigarette

Ladri in trattoria, via spiccioli e sigarette. Colpo nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni del ristorante pizzeria La Colomba che si affaccia tra via Garibaldi e piazza Dante a Bertonico. Ignoti sono riusciti ad intrufolarsi nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia sul cortile: una volta dentro, sono arrivati nella zona del bancone dietro al quale hanno aperto il registratore di cassa, non trovando però quasi nulla se non qualche moneta, e razziando le stecche di sigarette, circa una ventina. Il valore si aggira attorno ai mille euro. I ladri hanno cercato di svaligiare anche un eroga-monete ma inutilmente. Poi la fuga. Solo ieri all’apertura il proprietario ha avuto la brutta sorpresa chiamando i carabinieri. M.B.