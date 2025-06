Laboratori di cucina nel verde. Giornata speciale con gli scout

Laboratori di cucina in mezzo alla natura con gli scout. Si è svolta al centro Caccialanza di Lodi l’attività organizzata dal gruppo scout Lodi 1 e Lodi 2 e Masci adulti. Sono stati coinvolti 50 bambini della scuola elementare Pascoli che, per diverse ore, si sono cimentati a cucinare manicaretti e in varie attività.

Al mattino sono stati svolti due laboratori per preparare pizza e crostata. A guidare i bambini sono stati gli studenti della classe 2ªB, indirizzo enogastronomia dell’Istituto Einaudi di Lodi, sotto la guida dai professori di cucina Francesco Algieri e Giancarlo Agresta. L’attività ha riscosso tantissimo successo tra i bambini, che erano entusiasti di portare a casa i dolci preparati.

Nel corso della giornata le attività sono proseguite con la preparazione della marmellata e della crema di nocciole insieme ai capi scout. Dopo un lauto pranzo al sacco e un momento di gioco libero nel parco Caccialanza, la giornata si è conclusa con giochi di squadra a tema "alimentazione".

L’organizzatrice dell’attività, capo scout ed educatrice dell’istituto Einaudi, Elena Olivari, ha coordinato l’attività grazie alla preziose rete con l’istituto. "Si ringrazia la dirigente Laura Majocchi, sempre disponibile ad accettare progetti sul territorio rivolti ai giovani" commenta Olivari.

P.A.