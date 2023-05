L’abborda con modi affabili, poi le strappa la collana dal collo

È stata avvicinata mentre percorreva a piedi viale della Libertà, inizialmente aiutata ma poi derubata da un giovane fuggito dopo averle strappato dal collo la collana. La vittima, una donna di 84 anni che abita nella zona, è stata evidentemente individuata come facile preda dal malvivente senza scrupoli, entrato in azione l’altra mattina, verso le 11. Con un atteggiamento affabile e premuroso, il giovane si è offerto di accompagnare l’anziana a piedi fino a casa, ottenendo facilmente la sua fiducia e gratitudine per il gesto solo in apparenza cortese. Appena arrivati al portone di casa, con una rapida mossa le ha infatti strappato la collana che aveva al collo, scappando di corsa e facendo perdere le proprie tracce con il bottino, per un valore che non è stato quantificato. La vittima per fortuna non è rimasta ferita dalla leggera spinta subìta al momento dello strappo, non una vera e propria aggressione fisica, e ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri. Stefano Zanette