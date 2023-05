La transizione ecologica Bus elettrico, primo test

di Paola Arensi

LODI

Il futuro del trasporto su gomma nel Lodigiano è green. Il gestore del servizio pubblico Star Mobility di Lodi punta infatti sulla mobilità ZEV (ovvero a emissioni zero). Gli esperti dicono che questa è una strada sempre più aperta e Star Mobility si sta facendo trovare pronta. Iniziano quindi le prime sperimentazioni in città, utili agli autisti a prendere confidenza con le nuove tipologie di veicolo e soprattutto a ridurre l’inquinamento locale.

"Nei giorni scorsi un autobus “full electric“, lungo 18 metri, ha viaggiato su alcune delle linee extraurbane servite dall’azienda. L’autobus MercedesBenz eCitaro ha circolato per tutta la scorsa settimana sulle linee extraurbane: sono state coinvolte la linea s105 mattutina che collega Lodi con Casalmaiocco e Melegnano e la s105 da Melegnano a Lodi. Il gigante “ecologico“ ha anche effettuato il servizio da Lodi a Pavia e quello tra Lodivecchio e la stazione della M3 di San Donato percorrendo una media di 200 chilometri al giorno – spiega la società con una nota –. Si è trattato di una sperimentazione per comprendere il comportamento della tecnologia “full electric“ ed affrontare al meglio la transizione, novità che porterà al completo rinnovo della flotta urbana di Lodi, grazie ai finanziamenti del Pnrr Piano Nazionale di ripresa e resilienza e del Pnsms Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile".

"Questo esperimento per noi è stato molto importante – commenta l’amministratore delegato di Star Mobility Valentina Astori –. Si è ufficialmente aperto il cantiere della transizione ecologica di Star Mobility; iniziamo a sperimentare quello che sarà il futuro del trasporto pubblico nel territorio di Lodi. Siamo entusiasti di approcciare questa transizione viviamo una fase di cambiamento per noi fondamentale e stimolante". Questa non è l’unica recente novità di Star. Questa primavera la società ha lanciato anche Star Academy, una realtà che reperisce, seleziona e forma aspiranti autisti e che quindi, vista la carenza di personale, li “coltiva“ per poi assumerli direttamente. Dandogli una visione completa di ciò che è l’azienda e permettendogli di fare le patenti necessarie. La formazione è attualmente in corso e sta procedendo bene e in futuro sarà ripetuta.