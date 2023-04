La struttura riaperta Riecco la casa famiglia "Ripartiamo con slancio"

di Paola Arensi

Riaperta, ieri a San Rocco dopo un anno di stop per mancanza di personale e il conseguente trasferimento degli ospiti in altre strutture (Caorso e Pieve Porto Morone) la casa famiglia Petranca di via Manzoni gestita dal Consorzio Obiettivo sociale. E domani arriveranno i primi 3 ospiti (sono disponibili 20 posti, per informazioni 3383759901). All’evento ha dato la sua benedizione il parroco don Luca Campia raccomandando "l’attenzione che dobbiamo avere verso i fragili". "Adesso ci stiamo risollevando – ha sottolineato il responsabile d’area Riccardo Agnelli –, riapriamo dopo fatica e altri tentativi non riusciti. Siamo una comunità vera e viva". La direttrice Emanuela Mariani che ha lavorato con il Comune (ente proprietario dei locali), per riaprire, si è detta commssa: "L’emozione è tanta perché a questa struttura teniamo molto: ci sono persone qui che hanno vissuto sia l’apertura che i suoi momenti difficili. Ripartiamo alla grande, con entusiasmo e con la famiglia che abbiamo creato. Mi emoziona vedere tanti ex familiari, significa che è stato fatto un buon lavoro".

"Ai primi segnali di pandemia – ha ricordato – abbiamo lavorato insieme per salvare più vite possibili e trasferire i nonni. C’era un focolaio. Qui proporremo iniziative di prevenzione e conoscenza aprendo la struttura alla città".