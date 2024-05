La sfida stile masterchef tra i sette alberghieri. Vince il Santa Chiara

Niente telecamere, ma un maxischermo. Attraverso quello la giuria in sala vedeva i cuochi e i pasticceri di domani affrontarsi a colpi di mestoli. Apolf (agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro, la formazione) ha ospitato ieri la versione pavese di Masterchef, il 1° Challenger food & drink della provincia di Pavia. All’iniziativa hanno partecipato sette istituti alberghieri, che si sono cimentati in una competizione enogastronomica a 360 gradi con una forte attenzione alle eccellenze della provincia, di fronte a una giuria composta da chef e sommelier territoriali affermati. La scuola vincitrice del contest è stata il Santa Chiara di Stradella con gli studenti Samuel Moro, Cristina Andrea Lacatus, Nicolò Grossi, Stefano Del Rosario, Francesca Bidica, Karima Biyar. Lo studente vincitore della sfida sul cocktail è stato Diego De Franco del Centro professionale Apolf di Pavia. Gli studenti dell’istituto Cossa di Pavia hanno vinto la sfida del risotto e il Santa Chiara la sfida del dolce. "Tutti gli studenti e i loro docenti in rappresentanza delle 7 scuole alberghiere e di ristorazione della provincia sono stati esemplari" ha commentato il direttore generale di Apolf Piero Giacomo Iannello.