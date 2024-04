La scuola rinascerà “Merli“ antisismico e green. Lavori al via dall’estate

L’Istituto professionale Edgardo Merli -ex Villa Igea – cambierà volto, grazie ad un intervento che porterà, molto probabilmente, anche la prima pista di pattinaggio a rotelle pubblica in Lodi. L’istituto professionale di agraria, enogastronomia, ospitalità d’albergheria e produzione alimentare è sul trampolino di lancio per una restaurazione innovativa, che riguarda l’edificio in sé ma anche tutta l’aria circostante, sulla strada provinciale 107 tra Lodi e San Martino in Strada. Partiranno questa estate, infatti, i lavori che hanno vari scopi: adeguamento sismico dell’edificio; riqualificazione energetica tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici e la realizzazione di un sistema a cappotto; sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti in alluminio a taglio termico; installazione di un impianto ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore. Oltre a queste importanti migliorie, sicuramente degna di nota è la costruzione della palestra dell’edifico, adiacente al plesso scolastico. Oltre ad essa verrà anche realizzato un parcheggio di circa 200 mq. Verrà realizzato un secondo ingresso per rendere indipendenti palestra e scuola. Visti i disagi che i lavori porteranno agli studenti, 4 classi alla volta si sposteranno a blocco nell’ex caseificio, dirimpetto alla scuola sull’altro lato della provinciale, edificio sottoposto attualmente a sistemazione per renderlo adatto all’attività didattica, pronto già a fine maggio e che a fine lavori rimarrà adibito a spazio per laboratori. Davanti all’istituto è presente un edificio abbandonato, questo verrà abbattuto e ancora la Provincia si sta interrogando sul da fare con lo spazio rimanente, la proposta ora più probabile è una pista di pattinaggio, che sarebbe coerente con le richieste che molte società sportive lodigiane chiedono e con i lavori che partiranno per migliorare la ciclabile Lodi-San Martino. In questo momento sono già presenti le impalcature per i lavori alla scuola, si sta anche scavando per spostare una tubatura di gas che è stata trovata dove saranno messe le fondamenta della nuova palestra.

I lavori dovrebbero concludersi entro fine 2025 per la palestra, per l’efficientamento sismico e energetico si pensa più alla prima metà del 2026. "L’intervento da 3 milioni e 300mila euro totali di per sé è mai visto nella dimensione economica e nella riqualificazione dei servizi – ha spiegato Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi che ieri ha compiuto un sopralluogo –. La palestra era attesa da decenni. Per la Provincia ci sarà un risparmio energetico e di risorse economiche". L’intervento è finanziato grazie al Pnrr e alla Regione Lombardia.