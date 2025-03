La rana a rischio estinzione ha deposto uova nell’oasi

Dopo gli investimenti fatti dal Comune, "sembra che la rana latastei si trovi a suo agio nell’oasi Monticchie di Somaglia. "Ci sono già state le prime deposizioni delle uova del 2025" annuncia entusiasta il consigliere comunale delegato Lorenzo Mazzocchi. "Con l’imminente arrivo della primavera, la popolazione locale di rana latastei della riserva naturale Monticchie, inizia quindi il suo percorso riproduttivo, deponendo le prime uova nei canali e delle pozze interne. Anche quest’anno la natura farà il proprio corso, nella speranza di avere nuovi individui adulti" chiarisce. Si tratta di una specie endemica delle foreste alluvionali presenti in passato nella Pianura Padana e inserita nelle specie a rischio dall’Unione mondiale per la conservazione della natura. "Negli ultimi anni, grazie ai fondi “life Gestire“ e della Regione, abbiamo creato aree potenziali di deposizione e punti di ibernazione per il passaggio in sicurezza dell’inverno per la popolazione adulta" ricorda. P.A.