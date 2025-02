La piazzola ecologica apre solo a chi paga la Tari

L’accesso alla piazzola ecologica sarà permesso solo a chi avrà pagato la tassa rifiuti. L’altra sera durante il Consiglio comunale è stato discusso e messo ai voti il nuovo regolamento di gestione del centro raccolta, inserendo alcune nuove prescrizioni che prevedono, appunto, una stretta agli accessi tenuto conto che i rifiuti possono essere conferiti solo da chi è munito di tessera regionale dei servizi. La card infatti permetterà all’utente di far funzionare la sbarra all’ingresso della piazzola di via della Fornace.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore quando la riqualificazione dell’oasi ecologica sarà completa: al termine del cantiere, infatti, l’impianto si allargherà fino a 3.400 metri quadrati rispetto agli attuali 1.500. I lavori per la verità proseguono a rilento: la multiservizi Asm, che gestisce il sito, aveva promosso un bando per quasi 500mila euro con lo scopo di riqualificare la parte vecchia e costruire una porzione nuova. I lavori sembrano avviati alla fine: secondo quanto appreso, mancherebbero ancora la recinzione, l’asfaltatura e l’impianto di videosorveglianza per la parte nuova mentre successivamente si interverrà sulla porzione attualmente attiva.

M.B.