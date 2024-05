La Nazionale di baseball si è allenata a Codogno

Entusiasmo ieri, a Codogno, tra gli appassionati di baseball per la presenza in città della Nazionale italiana di baseball. Gli azzurri guidati dalla “leggenda“ Mike Piazza (l’italo-americano di 55 anni detentore del record di fuoricampo battuti in carriera da un ricevitore e tra l’altro ex proprietario della Reggiana calcio) affiancato da altri coach hanno svolto, sul diamante di viale Resistenza, un raduno nell’ambito del progetto Club Italia Los Angeles 2028. Ad accoglierli anche il sindaco Francesco Passerini (nella foto con Piazza). Dalle 14,30 è scattato un clinic. I giocatori si sono esercitati con un po’ di corsa sulle basi, hanno simulato azioni di gioco, hanno fatto prove di battuta e di lanci. "Nice field" ("bel terreno di gioco") ha avuto modo di dire Piazza ai dirigenti del Baseball Codogno ’67 capeggiati dal presidente Giangiacomo Sello. Poi, alle 17 davanti a una buona cornice di pubblico nonostante la giornata lavorativa infrasettimanale, gli azzurri hanno affrontato in amichevole la squadra del Codogno, che milita in Serie A. La sfida è terminata 8-3 per gli azzurri. T.T.