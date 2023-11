La Fondazione comunitaria ha una nuova casa

Nuova sede per la Fondazione Comunitaria. Il quartier generale è stato inaugurato domenica mattina, in corso Archinti 100, alla presenza di diverse autorità tra cui il sindaco Andrea Furegato, il prefetto Enrico Roccatagliata, il colonnello Alberto Cicognani, comandante dell’Arma nel Lodigiano, l’assessore regionale Guido Guidesi. La Fondazione, nata nel 2002, nell’attività di oltre 20 anni nel Lodigiano è stata protagonista di molti dei principali progetti attuati nel territorio. Lo ricorda una linea del tempo presente dopo l’ingresso della sede e lo ha evidenziato Mauro Parazzi, presidente in carica: "la fondazione è una struttura di servizio alla comunità e la nuova sede vuole lo vuole sottolineare, essere cioè un luogo di incontro e di ascolto della comunità, uno spazio di solidarietà, di cooperazione e di responsabilità". Furegato ha aggiunto: "La concretezza della fondazione è la sua forza: i finanziamenti che garantisce sono necessari ma non sufficienti per le numerose attività che promuove, serve una grande voglia di fare e spirito di iniziativa, che non sono affatto scontati". Guidesi ha affermato come "uno spazio come questo ha un’influenza positiva nello svolgere attività culturali, economiche e sociali". Lu.Pa.