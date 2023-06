La festa della Repubblica Musica, show e benemerenze Sarà un 2 Giugno da ricordare

di Mario Borra

Si potrà anche provare l’ebbrezza fingendo di essere su uno degli Aermacchi delle Frecce Tricolori grazie al simulatore di volo, messo a disposizione dell’Aeronautica Militare, che sarà presente per tutta la giornata di domani durante le celebrazioni per la ricorrenza della festa della Repubblica.

E’ uno degli eventi del ricco calendario del 2 Giugno, presentato ieri mattina in Prefettura dal prefetto, Enrico Roccatagliata alla presenza anche dal sindaco di Lodi Andrea Furegato e dall’assessore Francesco Milanesi. Tutti gli eventi si svolgono in piazza della Vittoria. Alle 9.45 è prevista una introduzione musicale con tre brani eseguiti dalla Banda Provinciale sotto la direzione del castiglionese Franco Bassanini: l’inno aeronautico nel contesto dei cento anni dalla nascita della forza armata, la marcia 33 degli Alpini e la Campana di San Giusto (nota anche come Ragazze di Trieste). Seguiranno poi la cerimonia dell’alzabandiera, gli interventi delle autorità e l’inno d’Italia eseguito dalla cantante e attrice Matilde Pellegri. Saranno previste due benemerenze: l’onorificenza di Cavaliere sarà assegnato all’appuntato della Guardia di Finanza Alessandro Muscarella di Sant’Angelo Lodigiano mentre a Carlo Brambilla di Lodi alla memoria verrà consegnato (alla nipote) la medaglia d’onore riservata agli internati e deportati.

A partire dalle 11 si terranno le esibizioni delle associazioni sportive che hanno aderito a questa giornata speciale: Fanfulla Ginnastica e Scherma, Ginnastica Laudense 1980, Dinamo Karate, Sinergy Lodi, Soffio del Drago, Shou Bo Italia. Alle 18 l’ammainabandiera. E dalle 18.15 infine previsto un momento musicale con brani classici e di jazz a cura delle accademie Gaffurio e Gerundia.