La crisi della Flexotecnica è arrivata in Parlamento: "Convocate le parti"

La vertenza Flexotecnica (azienda specializzata nella costruzione di rotative per la stampa flessografica) è arrivata lunedì alla Camera con un’interrogazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritta da Lorenzo Guerini del Pd e Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle. I rappresentanti del territorio in Parlamento hanno ricordato che "la società dal 2021 aveva chiesto l’accesso alla cassa integrazione straordinaria a seguito di difficoltà finanziarie e che nel gennaio scorso ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 24 dipendenti su circa 48 occupati, a causa di una grave crisi di bilancio". Nei tavoli sindacali le distanze non sono state colmate con la società che intendeva offire un incentivo all’uscita pari a una settimana di salario per ogni anno lavorato e la possibilità di ricollocazione di 4 lavoratori in Germania e gli addetti che chiedevano ammortizzatori sociali e tutele per le categorie protette. Al Governo è stato chiesto "quali tempestive e opportune iniziative intende assumere, per quanto di competenza, al fine di convocare un tavolo di confronto con le parti, con l’obiettivo di scongiurare i licenziamenti e di attivare gli strumenti utili per tutelare i lavoratori". Fissata intanto per il 27 marzo l’audizione in Regione.