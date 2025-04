La colomba nata in città nel 572. Quei nuovi bocconi pieni di segreti

Il must per la Pasqua 2025 sembra essere la colomba salata da servire come antipasto. Ma per i pavesi fedeli alla tradizione, la colomba è dolce. D’altra parte il prodotto d’eccellenza delle feste pasquali è nato proprio a Pavia nel 572, quando il re dei Longobardi Alboino, dopo circa tre anni di battaglie feroci contro l’esercito romano, riuscì a conquistare la città. Per rabbonire il nuovo sovrano e i longobardi, noti per la loro crudeltà, i pavesi gli offrirono oro, pietre preziose, tessuti pregiati, cibi prelibati e le più belle dodici giovani ragazze della città.

Ma a intenerire il sovrano fu un dolce a forma di colomba, simbolo cristiano della pace, preparato da un fornaio e consegnato ad Alboino con una preghiera: "Sire, risparmi la città". Quel dolce piacque tanto ad Alboino che si convinse e risparmiò Pavia per Pasqua. Non solo, liberò anche le dodici ragazze e diede loro una consistente dote.

Secoli dopo, la pasticceria Vigoni prepara ancora la “Colomba di Alboino“, che ricorda quell’avvenimento leggendario e si propone come segno di pace. Il dolce che richiama la forma di quella di Alboino è molto diverso da qualunque altro, a cominciare da quelli dei supermercati. Differente la lievitazione, che non avviene in uno stampo, e morbido l’impasto che lascia un sapore particolare a chi lo assaggia. All’interno arancia candita e ghiaccia di zucchero a velo oltre all’inserimento rigoroso delle mandorle a formare una golosa crosta. "Da gustare in un solo boccone", assicurano da Vigoni.

E anche il pasticcere Paolo Bertoni, che da 40 anni prepara dolci, confeziona per Pasqua una particolare colomba il cui ingrediente segreto è il lievito madre ereditato nel 2000 facendo un corso da Iginio Massari. "La colomba di quest’anno – spiega la moglie Cesira Torchio, che dal 1992 coccola i clienti della pasticceria Chiara di Cava Manara – oltre a quella classica che piace sempre e a quella con le gocce di cioccolato per i più golosi, viene preparata con pesca semicandita, caramello salato e glassa di amaretto. La colomba non va mai in crisi, il consumo è aumentato e i clienti accettano di spendere un po’ di più perché la nostra dura anche un mese". Una colomba da due chili è stata ordinata da un importante personaggio pavese rigorosamente top secret mentre tutti i prodotti che resteranno invenduti saranno consegnati alla Mensa del fratello perché sia festa davvero per tutti.

Manuela Marziani