La Codogno-Piadena si potenzia. Raddoppio dei binari, confronto al via

È stato illustrato ieri, nella sala Solesin della Regione Lombardia, il programma dei lavori per il “Dibattito Pubblico“ sul raddoppio della linea ferroviaria Codogno - Piadena. Rete Ferroviaria Italiana intende potenziare un collegamento strategico per i territori della Province di Lodi e Cremona e la Lombardia. Ieri in Regione erano presenti le principali istituzioni regionali e locali coinvolte: Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona, Chiara De Gregorio, commissaria straordinaria del Governo per la realizzazione dell’opera, Carmine D’Angelo, direttore generale infrastrutture e opere pubbliche della Regione e Raoul Saccorotti, coordinatore del “Dibattito Pubblico“ nominato da Rfi. ll progetto di raddoppio della tratta Codogno – Piadena costituisce la fase 2 del più ampio intervento di raddoppio della linea Codogno – Cremona – Mantova, per la cui realizzazione è stata nominata la commissaria straordinaria Chiara De Gregorio. L’opera consentirà di migliorare i collegamenti ferroviari passeggeri e merci. Il progetto di raddoppio è suddiviso in lotto 1 (da Codogno a Cavatigozzi, 22 chilometri), in stretto affiancamento alla linea esistente da realizzare in interruzione prolungata dell’esercizio ferroviario, e lotto 2 (da Cremona a Piadena, 28 chilometri), con tratti in variante da eseguirsi con l’esercizio ferroviario attivo sul binario esistente. Per l’entità dell’intervento, l’opera è sottoposta alla procedura di “Dibattito pubblico“ (ossia una fase in cui il progetto viene illustrato e si raccolgono, da tutti i potenziali interessati, osservazioni e proposte utili a migliorare l’opera e i suoi impatti).

L’11 dicembre alle 16.30 in Camera di Commercio a Cremona si terrà il primo incontro plenario con cittadini e portatori di interesse. Nella stessa settimana si terranno 4 incontri online con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria. Da gennaio 2024 invece via a incontri di approfondimento itineranti (3 per il lotto 1 e 3 per il lotto 2). "A lavori ultimati – sottolinea l’assessore Lucente – avremo una percorrenza sull’intera tratta di dieci treni all’ora, rispetto ai quattro attuali". R.Lo.