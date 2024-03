La ciclabile si allargherà grazie alla rigenerazione dell’Akzo Nobel

La rigenerazione urbana dell’ex polo chimico Akzo Nobel di Fombio, chiuso da oltre dieci anni e raso al suolo da alcuni mesi, porta in dote anche l’allargamento di un tratto di pista ciclopedonale parallela all’ex tracciato della via Emilia. Si tratta di alcune centinaia di metri che andranno, appunto, rese più sicure: l’avvio degli espropri delle aree interessate spetterà all’amministrazione comunale (argomento ieri in trattazione in Consiglio comunale). L’intervento sarà realizzato dall’impresa che si occupa del piano attuativo che, a lavoro ultimato, permetterà di vedere sorgere, su circa 187mila metri quadri, un paio di magazzini a scopo logistico a marchio Akno Fombio Business Park. Il sindaco Davide Passerini ha ribadito che la società ha già il permesso di costruire e dunque la partenza è imminente. Il Comune inoltre resta in attesa che si concretizzi l’opera compensativa che sta più a cuore: la realizzazione della nuova scuola primaria che sorgerà accanto alla già presente ala della materna in via Vespucci, (Villaggio La Costa). Il progetto preliminare è transitato in conferenza di servizi.