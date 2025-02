La carriera di un seduttore culinario

San Valentino originale, quest’anno, grazie all’ultima iniziativa ideata dal teatro comunale di Caselle Landi. Venerdì, alle ore 20.30, il teatro si trasformerà in un salotto, per una cena romanticae particolare. Gli avventori saranno ospiti di un seduttore culinario. Ad allietare i palati ci sarà il menu pensato da "La Vecchia Corte", mentre ad accendere le fantasie ci penserà Mauro Caminati di Manicomics Teatro, con il suo monologo "ImmoralitTàvoli": la storia di un seduttore culinario, attraverso la sua lunga "carriera". Per informazioni e e prenotazioni chiamare il numero 351-9035082.