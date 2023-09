La bretella salva-traffico. Tangenziale quasi al giro di boa

È quasi arrivato al giro di boa il maxi cantiere della tangenziale alla statale 9 a Casalpusterlengo: secondo il cronoprogramma fissato da Anas, committente dei lavori, l’intervento è arrivato ormai al 43% del suo completamento. Sono passati esattamente due anni quando il progetto fu presentato in pompa magna nel teatro comunale casalino alla presenza dei massimi vertici istituzionali ed oggi Anas fa sapere che il termine ultimo che allora fu fissato nel mese di luglio del 2025, sarà rispettato. Al momento, secondo i dati forniti dall’ente strade, sono in corso di completamento tre viadotti con cui la variante supera le aree di svincolo a rotatoria e la ferrovia del tratto Pavia-Codogno mentre sono in fase di ultimazione pure quattro ponti che permetteranno alla tangenziale di bypassare il colatore Brembiolo.

Il prossimo step invece sarà la costruzione di quattro cavalcavia, due stradali e due ciclopedonali i quali supereranno trasversalmente la variante, collegando il territorio con la viabilità secondaria. Nel contempo, continuano i lavori di realizzazione delle pavimentazioni stradali e delle barriere fonoassorbenti lungo varie tratte del tracciato stradale. Infine, le lavorazioni di completamento dell’asta stradale (illuminazione, barriere, segnaletica stradale) nonché di inserimento di mitigazione ambientale, sono previste nel periodo finale delle lavorazioni del cantiere, decollato appunto due anni fa. Alla fine il tracciato avrà una lunghezza complessiva di 7,1 chilometri, bypassando ad ovest il centro urbano di Casalpusterlengo e la frazione Zorlesco, mentre l’importo per la realizzazione della nuova opera ammonta a circa 138 milioni di euro.