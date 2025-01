La benemerenza all’ex sindaco: ho amato il paese

Grande partecipazione, venerdì sera, nel castello Morando Bolognini per la consegna delle benemerenze civiche previste nel contesto della festa patronale di Sant’Antonio Abate. La “Riconoscenza civica”, massima onorificenza cittadina, è andata a Domenico Crespi che ha servito la comunità locale per oltre 40 anni. Per oltre 20 anni è stato sindaco (nominato per la prima volta nel 1990), ma è stato a lungo importante protagonista anche della politica provinciale. Assente alla serata per motivi di salute, il suo premio è stato ritirato dal nipote Pierfrancesco Crespi. L’ex sindaco, la cui figura è stata pubblicamente ricordata da Ernesto Racconi al suo fianco per anni, ha comunque inviato un video messaggio. Domenico Crespi, che ha rinunciato alla carriera in banca per dedicare a Sant’Angelo le sue energie, ha ringraziato l’attuale sindaco Cristiano Devecchi, ricordando "donne e uomini dell’amministrazione comunale e gli amici Gino, Luigi, Peppino e Paolo". Ha poi ricordato che "per amministrare bisogna prima di tutto e sopratutto amare il paese e i santangiolini". Consegnate poi le cinque benemerenze civiche. Sono state assegnate al professor Massimo Ramaioli, del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Al-Akhawayn in Ifrane, in Marocco, studioso dell’Islam e della democrazia (ha inviato anche lui un video messaggio); a Giovanni Pievo, allenatore di calcio giovanile; a Nicolò Pernigoni, ricercatore e imprenditore, primo firmatario di uno studio sul cancro alla prostata; a Salvatore Urpi, della Croce Bianca e del Gruppo Podisti, nonchè Nonno vigile; a Mario Gnocchi, volontario del verde. Premiati anche gli studenti che hanno terminato brillantemente il loro percorso di studi: Alice Anelli, Giorgia Lucini, Sara Anreea Petianu (Secondaria di I grado); Oldani Carlos Manuel Giuseppe (Carlos Manuel Giuseppe Oldani). Poi le laureate Alessia Boari, Giulia Crocco, Andrea Rana. P.A.