I medici specialisti si aggiornano

Si è tenuto ieri il meeting “Cardio Lodi – Incontri in Rete“ nell’auditorium Tiziano Zalli della Banca Popolare di Lodi. Un incontro, alla sua quarta edizione che ha permesso ai presenti, per lo più medici specialisti del settore come chirurghi, diabetologhi e nefrologhi, di ottenere nuovi aggiornamenti e per approdondire le loro conoscenze sulla terapia dello scompenso cardiaco e sulla gestione delle prestazioni cardiologiche ambulatorie.

Numerosi gli ospiti intervenuti durante l’iniziativa, sponsorizzata dall’Asst di Lodi e da For.Med srl, organizzata da Pietro Mazzarotto, direttore dell’unità operativa complessa di Cardiologia ed Emodinamica Asst di Lodi e responsabile scientifico dell’evento. Tra i diversi esperti, sono intervenuti anche il professore di Virologia dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che ha affrontato la tematica della medicina territoriale dopo la pandemia di Covid 19, che ha impattato in maniera particolare sul territorio lodigiano, e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Secondo gli esperti, si ritiene necessaria la costruzione di una rete trasversale tra l’ospedale e il territorio al fine garantire al paziente la possibilità di affrontare la patologia precocemente e sotto tutti i numerosi aspetti che la coinvolgono. Il paziente dovrebbe infatti essere infatti al centro della rete fisica, istituzionale e ospedaliera.

L.R.C.