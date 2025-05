"Caso Flexotecnica ignorato". Il Pd all’attacco della Regione

"Per la terza volta in tre mesi chiediamo al centrodestra, che non risponde, l’audizione sulla crisi della Flexotecnica". A ribadirlo è stata ieri la consigliera regionale lodigiana del Pd Roberta Vallacchi, che ha fatto sapere di avere scritto nuovamente al presidente della Commissione Attività produttive Marcello Ventura per sollecitare la calendarizzazione dell’audizione sulla situazione dell’azienda metalmeccanica, già chiesta prima il 13 febbraio e poi il 10 aprile, con le rappresentanze dell’azienda e degli enti locali coinvolti, cioè la Provincia di Lodi e il Comune, e i referenti del sindacato Fiom Cgil. "Non sono mai stata ascoltata – dichiara –. La maggioranza di centrodestra non ha ritenuto importante occuparsi di un’azienda delle dimensioni della filiale lodigiana della multinazionale tedesca Koenig & Bauer. Nel frattempo, si è conclusa la trattativa pubblica e sono partiti i licenziamenti. Ci domandiamo perché il centrodestra che governa la Regione si ostini a ignorare una realtà come la Flexotecnica, i suoi dipendenti, le loro famiglie che stanno vivendo un momento di grande preoccupazione".