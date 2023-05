Isola dei Conigli in secca Il blitz dei Ribelli Rossi "Salvate il Lago di Garda"

di Milla Prandelli

MANERBA DEL GARDA (Brescia)

L’Isola dei Conigli torna a far parlare di sé, seppure ora non tutta la passerella che lì conduce è all’asciutto: le acque del Benaco si sono leggermente alzate, anche se non a sufficienza, con le ultime piogge. I gruppi di ambientalisti del movimento internazionale Extinction Rebellion XR, che hanno nuclei anche a Brescia e Verona, ieri si sono esibiti in un flash mob di mezz’ora, proprio sulla passerella, sotto gli occhi dei turisti.

I Ribelli Rossi erano vestiti con abiti scarlatti in fogge di altri tempi e maschere bianche. Per diversi minuti il gruppetto, che si è mostrato assolutamente non violento, ha teso una corda gialla lungo la parte emersa della passerella, per mostrare il livello medio del Garda, che solitamente in questa stagione è di 70 centimetri in più.

Qualcuno ha chiamato il 112 e così sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò, che hanno identificato gli attivisti e poi li hanno fatti sgomberare. Potrebbero esser denunciati, dato che la manifestazione non era autorizzata nell’area del Parco della Rocca di Manerba del Garda. L’intento dei dimostranti era di "mostrare rabbia per l’attuale stato del lago, la paura per quello che ci aspetta, ma anche la speranza di riuscire a far qualcosa per salvare l’umanità dal collasso climatico".

Gli ambientalisti di XR lottano contro il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature, che si sta facendo sempre più evidente anche in Italia, specie nei grandi laghi e per i fiumi, tanto da dovere studiare piani di intervento per proteggere la stagione agricola, ritenuta a rischio.