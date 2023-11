Irruzioni dei ladri in tre abitazioni e una trattoria

Torna l’ora legale e nel Basso Lodigiano i razziatori iniziano a compiere furti a raffica anche di pomeriggio. Il fastidioso “appuntamento” autunnale con i soliti ignoti si è confermato anche quest’anno. Con l’arrivo dell’oscurità “anticipata”, infatti, i ladri spesso riescono ad agire comodamente, con le case ancora deserte e complice il buio. Le forze dell’ordine invitano quindi ad adottare tutti i possibili sistemi di sicurezza, compreso il controllo di vicinato, per scongiurare brutte sorprese. Nel pomeriggio di mercoledì ci sono stati diversi furti in abitazione tentati e consumati. I razziatori hanno preso di mira Secugnago e Bertonico. A Secugnago, verso le 16, in via Garibaldi, due ladri sono stati visti e messi in fuga da un cittadino. Stavano tentando di entrare in una abitazione. Nelle vicinanze, almeno due abitazioni erano state aperte e messe a soqquadro. La conta dei danni è ancora in corso. Infine, tra mercoledì e ieri notte, è stata messa nel mirino anche la trattoria “La colomba” di Bertonico. In questo caso c’è stata una effrazione da una finestra e sono state rubate stecche di sigarette destinate alla vendita. Sempre qui i ladri avevano già rubato il 5 ottobre scorso, entrando alle 4 di notte dalla finestra della cucina e rompendo un vetro. Era un bandito solitario con un cappuccio della tuta sulla testa e che aveva arraffato stecche di sigaretta dietro al bancone. Ora i carabinieri della compagnia di Codogno cercheranno di dare un nome ai responsabili.P.A.