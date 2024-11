Irregolarità nel centro massaggi. Sanzioni per cinquemila euro

Controlli serali nei locali, scattano 5mila euro di sanzioni amministrative per un centro massaggi in cui sono state trovate irregolarità. La divisione della polizia amministrativa e della sicurezza della Questura di Lodi, nella notte tra giovedì e venerdì, ha ispezionato gli esercizi commerciali di Sant’Angelo Lodigiano. L’obiettivo era garantire controllo del territorio e verificare il rispetto, da parte dei titolari delle attività, delle normative di settore. Hanno partecipato all’ispezione anche due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia e a un equipaggio della Polizia Locale. Con un massiccio dispiegamento di agenti in azione, che ha portato frutti. Nel corso delle attività sono stati controllati 19 veicoli e 44 persone, di cui 10 extracomunitari. Inoltre, sono stati controllati i documenti di vari esercizi commerciali e, nel corso dei controlli in un centro massaggi, i poliziotti hanno accertato alcune violazioni. Sono state contestate, in particolare, le seguenti situazioni: la mancanza del consenso informato da rilasciare ai destinatari dei trattamenti; la carenza di requisiti igienico sanitari e di sicurezza, oltre alla modifica della destinazione d’suo di alcune stanze adibite ad alloggio.

Al titolare sono quindi state verbalizzate sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro. E ora, oltre a pagare, per evitare nuovi problemi, l’interessato dovrà sistemare la situazione. L’impegno congiunto tra forze dell’ordine e polizia locale era stato concordato con il Prefetto di Lodi Enrico Roccatgliata durante l’incontro del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico avvenuto, in estate, in municipio, tra autorità, forze di polizia e amministrazione comunale.

P.A.