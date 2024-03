Irregolari sul territorio. Eseguiti cinque rimpatri

La polizia ha eseguito alcuni rimpatri di stranieri che erano sul territorio provinciale illegalmente. In particolare, martedì, i carabinieri di Soresina sono andati a prelevare un albanese pregiudicato ritenuto pericoloso e allontanato per maltrattamenti dalla casa di famiglia. Nella stessa giornata stessa sorte è toccata a uno straniero comunitario condannato per violenza sessuale. Scarcerato da Ca’ del Ferro, è stato accompagnato in provincia di Brindisi e messo su un aereo. Qualche giorno fa invece espulso un egiziano che aveva pagato un connazionale per avere una falsa dichiarazione di ospitalità e così pure una marocchina che aveva presentato, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, buste paga poi risultate fasulle. Infine è stato espulso un egiziano che ha falsificato la documentazione ottenuta dalla prefettura di Milano. Tutti gli espulsi hanno ottenuto un decreto che impedisce loro di rientrare in Italia prima di cinque o dieci anni, secondo le sentenze emesse.