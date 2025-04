Intesa siglata tra Comune e Paracadutisti. Arrivano “sentinelle“ sul territorio

Patto siglato, a Casalpusterlengo, con l’associazione Paracadutisti Bergamo Nucleo di Protezione civile Odv i quali, tra le altre cose, faranno le “sentinelle“ sul territorio, “pattugliando“ le aree più a rischio in uniforme di servizio con basco rosso e divisa blu. Saranno attivi nelle aree periferiche, sulle piste ciclabili, nei pressi della stazione, zona molto critica, nei parchi cittadini, nel centro e allerteranno le forze dell’ordine in caso di movimenti sospetti. Al momento, l’associazione potrà mettere a disposizione fino a sei ex parà. L’accordo col Comune durerà per i prossimi tre anni. A gennaio, il sindaco Elia Delmiglio aveva spedito una lettera a Rfi per chiedere se fosse possibile riservare un locale nello scalo ferroviario proprio per avere un presidio fisso riservato agli attivisti dell’associazione.