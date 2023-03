Intesa anti-crimine firmata in Prefettura

Prevenzione delle rapine ma anche dalle truffe e dai cyber assalti. Ieri mattina è stato firmato un protocollo d’intesa tra Prefettura e Associazione bancaria italiana (Abi) per prevenire la criminalità ai danni di banche e clientela. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione per promuovere misure sempre più efficaci anche di fronte alle nuove tipologie di aggressioni criminali anche di tipo informatico. Abi implementerà il data base anticrimine, inserendo i dati sulle misure di protezione passiva installate in ogni agenzia e metterà a disposizione delle forze di polizia la mappatura dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle varie filiali. Soddisfatto il prefetto Enrico Roccatagliata.