Intervista impossibile tra l’eroe Tito Fanfulla e il patriota Tiziano Zalli

Il 2025 sarà l’anno dedicato alla ricorrenza del cinquecentenario della morte di Tito Fanfulla (nella foto una statua che lo rappresenta). Per l’occasione il Comune con associazioni e realtà cittadine intende promuovere iniziative ed eventi volti a ricordare la figura del leggendario guerriero rinascimentale vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Il via con il primo appuntamento dal titolo “Lo Sport a Lodi nel nome di Fanfulla“, che si terrà venerdì alle 21 al Cinema Fanfulla, in viale Pavia.

La serata coinvolgerà le quattro associazioni sportive che ancora oggi portano il nome di Fanfulla: la Nuova Atletica Lodigiana, il Darts Club, l’A.S.D Ginnastica e Scherma e l’Associazione Sportiva Dilettantistica, meglio conosciuta come Fanfulla Calcio. Il Cinema ospiterà gli atleti delle associazioni sportive, che potranno assistere a un’intervista “impossibile“. Verrà infatti realizzato un dialogo immaginario tra il famoso eroe della disfida di Barletta e Tiziano Zalli, patriota di fine ‘800, finanziatore della spedizione dei Mille e fondatore della Società Lodigiana di Ginnastica e Scherma, che dieci anni dopo prenderà il nome di Associazione Sportiva Ginnastica Fanfulla 1874.

Luca Raimondi Cominesi