Installate telecamere nel parco di villa Polenghi

Primi lavori all’interno del parco di villa Polenghi a Codogno, l’oasi verde da novemila metri quadrati acquistata dal Comune un paio di anni fa: sono infatti stati installati cinque pali sulla sommità dei quali sono stati posizionati gli occhi elettronici. Secondo il progetto per cui l’amministrazione municipale ha ottenuto fondi regionali, saranno attive tre telecamere multisensore a 360 gradi e due impianti bullet per la visione degli ingressi del parco. Si tratta del primissimo intervento all’interno dell’area che attende il cantiere per il rifacimento completo delle ex scuderie (sarà in gara tra qualche giorno e, dopo l’assegnazione, i lavori dureranno quattro mesi) e il disco verde al progetto esecutivo da parte della Soprintendenza per la rinaturalizzazione dell’oasi verde, comprensivo di arredi ed illuminazione.