“Insieme per Livraga“ punta su Ferrari

Pronta la rosa di candidati della lista “Insieme per Livraga“, che propone come sindaco Giuseppe Ferrari (nella foto), 61 anni, agente di commercio. Con lui correranno: Mariagrazia Veronese, 67 anni, pensionata; Mariacristina Destro, 47 anni, software analyst; Primina Mascherpa, 68 anni, pwnsionata; Enrico Mariolu, 47 anni, sovrintendente di polizia locale; Fabrizio Goberti, 42 anni, Project manager; Lorenzo Vignati, 34 anni, imprenditore; Carlo Raggi, 53 anni, agricoltore; Giampiero Mazza, 55 anni, operaio; Francesco Scotti, 24 anni, operaio agricolo; Giuseppe Bongiorni, 66 anni, imprenditore. La lista intende presentarsi con esperienza entusiasmo e concretezza di chi vuole che il Comune sia un luogo aperto a tutti, dove trovare ascolto e risposte alle proprie necessità virgola e dove si cercano insieme proposte soluzioni. La lista sarà civica, trasversale, apolitica. Il percorso toccherà l’istruzione, la salute, il tempo libero, ambiente, territorio, sicurezza e viabilità. Proprio sul tema della sicurezza, Ferrari ricorda: "Dedicheremo attenzione particolare ad alcune zone critiche, come Pantigliate e Cà de Mazzi. Purtroppo negli ultimi anni, come confermato dai carabinieri, il fenomeno dello spaccio nei campi che dividono Livraga dalle sue frazioni è sensibilmente aumentato". Intanto, si precisa che Filippo Giupponi, componente della lista “Viviamo Tavazzano con Villavesco Morosini sindaco”, è stato erroneamente indicato dal gruppo nei giorni scorsi come segretario della Uil, quando è invece nel direttivo del sindacato Ugl.

P.A.