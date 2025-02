Inseguito dalla polizia per aver saltato uno stop, fugge per i campi: in auto aveva 30 chili di droga

Lodi – Salta una precedenza senza accorgersi che lì vicino c’era una pattuglia di polizia, gli agenti lo inseguono e lui, preso dal panico, abbandona la macchina e scappa per i campi. Il motivo della precipitosa fuga, gli agenti lo scoprono appena perquisiscono l’auto: all’interno c’era 30 chili di droga, tra marijuana e hashish. È successo lunedì 3 febbraio lungo la Provinciale 235 nei pressi di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi.

L’inseguimento è durato pochi minuti e i poliziotti non sono riusciti a raggiungere lo spacciatore appiedato in fuga nella pianura. Gli stupefacenti, che erano all’interno di alcuni scatoloni, sono stati sequestrati e – fa sapere la questura di Lodi in una nota – “sono in corso attività tecnico scientifiche per rilevare eventuali tracce, organiche e no, lasciate dal conducente”, per poter risalire alla sua identità.