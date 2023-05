Inseguimento da brivido Guidava senza patente

di Pier Giorgio Ruggeri

Ne ha combinate di tutti i colori pur di fuggire ai carabinieri ma alla fine, dopo un lungo e pericoloso inseguimento, è stato fermato. E in auto i militari hanno trovato dello stupefacente. In più il 18enne straniero che era alla guida non aveva mai conseguito la patente. È stato così denunciato appunto per guida senza patente e multato per eccesso di velocità, sorpassi, circolazione contromano e attraversamento con semaforo rosso. E alla fine di tutti i verbali è stato lasciato libero.

Venerdì mattina un’auto con a bordo due persone non si ferma all’alt imposto da una pattuglia sulla Serenissima, in territorio di Dovera. Comincia così un lungo inseguimento tra velocità da briviso, sorpassi azzardati, guida contromano sulla tangenziale di Lodi, superamento di semafori con il segnale rosso in città. Alla fine, quando l’auto arriva a San Grato, in zona industriale, si infila in una via senza uscita e deve per forza fermarsi così il conducente viene preso, non prima di aver cercato di disfarsi di un involucro, poi recuperato dai carabinieri.

I militari che lo fermano constatano che nell’auto alla guida c’è un 18enne straniero che confessa subito di non aver mai conseguito la patente. Con lui, a bordo, una ragazza. L’auto viene perquisita e i carabinieri trovano nell’involucro buttato fuori dal veicolo quattro grammi di cocaina divisa in tre confezioni. Sull’auto invece vengono scoperti tre grammi di hashish, divisi in due parti. In merito al veicolo, è risultato noleggiato da altra persona ma, essendo stato stipulato un contratto online, i carabinieri stanno indagando sulla reale identità dell’affittuario. Al termine della vicenda il giovane straniero viene denunciato per guida senza patente e pesantemente multato per tutte le infrazioni commesse, in totale si arriva a circa seimila euro di multa e a una trentina di punti tolti dalla patente, che però nemmeno ha.

Conclusa la parte burocratica, il ragazzo è stato lasciato libero di andarsene. A piedi.