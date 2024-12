Insegnante di sostegno e idraulico a domicilio

Operatore servizi di supporto scolastico, 3 posti. Mansioni: insegnante di sostegno scuola primaria. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B automunito/a e titolo di studio attinente alla mansione come operatore d infanzia/educatore (liceo scienze umane, psico pedagogico o laurea in psicologia o scienza dell’educazione). Contratto: tempo determinato sino giugno 2025, part time h20 per scuole site in zona Voghera e limitrofi, part time h10 per scuola sita a Pavia. Sede di lavoro: Voghera (Pavia). Inviare Cv a voghera@provincia.pv.it codice 9706

Idraulico, 1 posto. Mansioni: installazione caldaie, posa sanitari, condizionatori e lavori idraulici generici; Requisiti: esperienza; Contratto: determinato finalizzato ad assunzione; Sede di lavoro: Lodi; Candidature: mail a selezione@provincia.lodi.it

con curriculum; codice 2862.