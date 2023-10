Infermieri a CREMA: studio nell'ex Tribunale della città

Nuova sede del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi nell’ex Tribunale di via Macallè. Immobile che, per ospitare gli 82 studenti col personale docente e amministrativo, ha visto interventi di adeguamento strutturale realizzati dal Comune a tempo di record. Sette le imprese impegnate, cantiere aperto ai primi di giugno e consegnato il 30 settembre. Investiti 250mila euro oltre ad altri 71mila per il miglioramento sismico. La nuova sede si sviluppa su più di 500 metri quadrati. Su un unico piano sono accorpate le aule didattiche per i tre anni di corso, l’aula d’informatica con 24 postazioni, il laboratorio munito di simulatori che consentono l’apprendimento in ambiente protetto delle tecniche infermieristiche anche invasive, l’aula studio e gli spazi dedicati ai docenti. La nuova destinazione si è resa necessaria per liberare l’ex Università di via Bramante, al centro di grossi lavori di riqualificazione.

P.G.R.